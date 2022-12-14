19
o
بيروت
20
o
طرابلس
-7
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
16
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
-7
o
بشري
19
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
قمّة عمان تُطلق مسار التسوية وسط حرص على الإستقرار
Lebanon 24
14-12-2022
|
22:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب فادي عيد في" الديار": بمعزلٍ عن ترحيل الحوار حول الإستحقاق الرئاسي إلى موعدٍ غير معلوم، تتحدث أوساط ديبلوماسية واسعة الإطلاع، عن حتمية مواجهة الفراغ الرئاسي ورتابة المشهد الإنتخابي في المجلس النيابي، علماً أن الساحة الداخلية على وشك الدخول في عطلة الأعياد ونهاية العام، في ظلّ غياب أي مؤشرٍ على حراكٍ يشكّل بديلاً عن صيغة الحوار التي كان طرحها رئيس المجلس النيابي نبيه بري وبقيت من دون اية أصداء إيجابية.
Advertisement
وتنقل هذه الأوساط عن موفدين غربيين زاروا لبنان منذ أيام قليلة، بأن ما من متابعة خارجية وعلى وجه الخصوص أميركية في اللحظة الراهنة، حيث أن ما من تطورات متعلقة بمجمل ملفات المنطقة ومن بينها الملف الرئاسي، وهو ما يؤجل أي خرق أو حتى حوار ولو داخلي إلى العام المقبل.
لكن الأوساط النيابية، التي تتحدث عن مشهدٍ قاتم يُختتم به العام الحالي، لا تنكر أن الساحة الداخلية قد أصبحت أمام مرحلة جديدة ارتسمت معالمها في المشاورات التي حصلت على هامش الدعوة إلى الحوار، والتي أدت إلى تحديد الإصطفافات بشكلٍ مغاير لما كانت عليه منذ شهرين، وذلك في الوقت الذي تنقل فيه هذه الأوساط عن ديبلوماسيين في بيروت، شكوكهم بالقدرة لدى القوى الداخلية على الامساك بالقرار الحاسم المتمثل بالإستحقاقين الرئاسي كما المالي والإقتصادي، من أجل تحريك المفاوضات مع صندوق النقد الدولي أو من أجل وضع الوعود الأميركية بتأمين الطاقة عبر قرضٍ من البنك الدولي على مسار التنفيذ.
وبموازاة ذلك، تكشف الأوساط نفسها عن خارطة تأثير جديدة في المنطقة، متوقعةً أن تحقق حضوراً وازناً في مجمل الملفات، وهي تنطلق مع القمة المقبلة وخلال أسبوع في عمان، والتي سترسم طبيعة العلاقات الاميركية – السعودية التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها، خصوصاً وأنها تتزامن مع تحركات واجتماعات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منطقة الخليج، والتي بدأت بالأمس على هامش مونديال كرة القدم في قطر، وسوف تتبعها لاحقاً زيارة لوفدٍ أميركي إلى المنطقة خلال الأيام المقبلة.
ومن شأن هذه التحركات الدولية على الساحة الإقليمية، أن تفتح المجال، وفق ما تكشف الأوساط الديبلوماسية، أمام التسوية الخاصة بالإستحقاق الرئاسي، على الرغم من مشهد الإنسداد الحالي، علماً أن المعنيين في الداخل والخارج، باتوا اليوم على تماسٍ مع هذا الواقع، الذي سيحمل الترتيبات الخاصة بالأزمة اللبنانية، من خلال بوابة الإنتخابات الرئاسية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الحظ لن يرافق مواليد هذا البرج في 2023؟.. هذا ما كشفته ماغي فرح
Lebanon 24
الحظ لن يرافق مواليد هذا البرج في 2023؟.. هذا ما كشفته ماغي فرح
08:15 | 2022-12-14
14/12/2022 08:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سار عن الأسعار.. أنظُروا إلى هواتفكم!
Lebanon 24
خبرٌ سار عن الأسعار.. أنظُروا إلى هواتفكم!
05:15 | 2022-12-14
14/12/2022 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة هروب كبار الصرافين في بيروت؟
Lebanon 24
ما حقيقة هروب كبار الصرافين في بيروت؟
15:52 | 2022-12-14
14/12/2022 03:52:22
Lebanon 24
Lebanon 24
رحيل شاعر غنائي كبير.. سبب وفاته يفاجئ الجميع وهذا ما نشره قبل ساعات من موته (صورة)
Lebanon 24
رحيل شاعر غنائي كبير.. سبب وفاته يفاجئ الجميع وهذا ما نشره قبل ساعات من موته (صورة)
09:10 | 2022-12-14
14/12/2022 09:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حفلات رأس السنة "فوق الريح" وهكذا ستكون الأسعار
Lebanon 24
حفلات رأس السنة "فوق الريح" وهكذا ستكون الأسعار
03:45 | 2022-12-14
14/12/2022 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:46 | 2022-12-15
مقتل جندي ايرلندي من قوات اليونيفل.. اليكم آخر تفاصيل ما جرى في العاقبية (فيديو)
02:45 | 2022-12-15
هذه أسباب الارتفاع "المُفاجئ" للدولار.. وخبير يدعو الى اتخاذ اجراءات رادعة
02:30 | 2022-12-15
قانون موحّد للأحوال الشخصية يسلك طريقه للبرلمان.. هل بدأت المعركة؟
02:21 | 2022-12-15
أمن الدولة في مدارس الجنوب.. ما القصة؟
02:15 | 2022-12-15
تحركات أمنية في أكثر من منطقة لبنانية... اليكم ما يحصل
02:00 | 2022-12-15
عن أي حوار يتكّلمون؟
فيديو
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
08:00 | 2022-12-10
15/12/2022 09:54:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
03:15 | 2022-12-09
15/12/2022 09:54:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
01:49 | 2022-12-07
15/12/2022 09:54:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact