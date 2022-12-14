قائد الجيش في قطر ثانيةً فاستنفر "الزائرون الجُدد"

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كتب جان فغالي في" نداء الوطن": قائد الجيش تلقى دعوةً من الدولة القطرية لحضور افتتاح المونديال، على غرار الدعوة التي تلقاها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورؤساء وقادة من دولٍ أخرى. شكَر الداعين واعتذر عن عدم الحضور، مقدِّراً لدولة قطر المساعدة التي تقدِّمها للمؤسسة العسكرية، وهي المساعدة التي جاءت في أصعب الظروف المادية التي تمر بها المؤسسة، كما عبَّر عن أن الواجب يقتضي القيام بزيارة لشكر الدولة القطرية على المساعدة. تفهَّم الداعون الظروف، وقدَّروا الموقف، وبدأ الحديث، غير الرسمي، عن الإعداد لزيارةٍ ثانية، خصوصاً بعد التقارير التي تلقتها دولة قطر عن الشفافية والدقة في توزيع المساعدة القطرية، والتي لقيت استحساناً واعتُبِرَت مثالاً يحتذى به، وشجّعت القطريين على البحث في تقديم المساعدة مرة جديدة. وجاء هذا التقييم الإيجابي من القطريين في مقابل السمعة السيئة للمسؤولين اللبنانيين في إهدار المساعدات والهبات التي جاءت إلى لبنان أكثر من مرة، سواء مساعدات غذائية أو أدوية أو تجهيزات طبية ومدرسية وحتى مبالغ نقدية.هذه الاعتبارات حفَّزت على تسريع موعد الزيارة الثانية، خصوصاً وأنّ المسؤولين القطريين أبدوا رغبة في التعرّف أكثر الى شخصية عون، وإلى تبادل النقاش معه، لذا لم يقتصر الأمر على اللقاء العسكري حيث اجتمع مع الفريق الركن سالم بن حمد بن عقيل النابت، رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، بل تعدّاه إلى لقاء مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. عادة، في مثل هذا النوع من الزيارات، يتحدد الموعد قبل أربعٍ وعشرين ساعة، أو ثمانٍ وأربعين ساعة على أبعد تقدير، لاعتبارات أمنيّة وغير أمنيّة. تحدد الموعد، وكانت اللقاءات بعيدة من الإعلام، على عكس زيارات متزامنة أرادها مسؤولون وسياسيون لبنانيون لحجب الأَنظار عن زيارة عون، خصوصاً وأنّ هذه الزيارات استُتبِعَت أو أُرفِقَت بتوزيع أخبار عن أهمية الزائر ودوره «المحوري» في الإستحقاقات الراهنة، علماً أنّ القاصي والداني على عِلمٍ بأنّ ملف الرئاسة يناقشه الأصيل وليس البديل.المصادر التي تواكب حركة الزيارات اللبنانية في اتجاه قطر، توقفت عند زيارة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وعند الزيارة الثالثة لرئيس «التيار الوطني الحرّ» جبران باسيل لقطر، في أقل من شهر. بالنسبة الى زيارة بو صعب، وما تلاها من تسريب» معلومات» عن مضمونها، فإنّه يمكن إدراجها في خانة الترويج للمرشح المدني الذي يحمل بو صعب اسمه في جعبته، ولا يخفي بو صعب الدور الذي يقوم به، بصفته نائب رئيس مجلس أكثر مما هو قريب من باسيل.يعرف بو صعب أنّ وصول قائد الجيش الى بعبدا لن يكون أمراً سهلاً عليه تقبّله، ويتذكّر الجميع أنّ اختياره من قبل باسيل، وزيراً للدفاع، كانت غايته الأساسية الحدّ من اندفاعة عون، ولم تنزل بعض تحركات ونشاطات الوزير بو صعب في وزارة الدفاع برداً وسلاماً على القيادة.