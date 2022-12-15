Advertisement

لبنان

التعطيل يتكرر في الجلسة النيابية العاشرة والملف الامني محور متابعات ميقاتي

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
15-12-2022 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1020147-638066875651929517.jpg
Doc-P-1020147-638066875651929517.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

لم تشهد الاتصالات بشأن جلسة المجلس النيابي اليوم اي جديد يذكر، في موضوع انتخاب رئيس الجمهورية، بعد فشل محاولات الرئيس نبيه بري التوافق بالحوار حول الرئيس العتيد.

وبدا واضحا ان الجلسة ستكرر السيناريو ذاته الذي حصل في الجلسات التسع الماضية، مع ارتفاع في حدة المواقف السياسية قبيل دخول البلاد عمليا في إجازة الاعياد.

أما على الصعيد الحكومي، فلن يخرج اللقاء الذي سيجمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء بعد ظهر غد في السراي عن اطار التشاور المستمر منذ إنعقاد الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء، علما أن رئيس الحكومة عقد هذا الاسبوع سلسلة اجتماعات مع الوزراء للبحث في شؤون وزاراتهم.

في المقابل، يشكل الملف الامني محورا اساسيا في متابعات رئيس الحكومة، الذي يعقد سلسلة اجتماعات مع الوزراء والقادة الامنيين، لا سيما عشية دخول مرحلة الاعياد.

وفي هذا الاطار أعلن وزير الداخلية بسام مولوي عن وضع خطّة أمنيّة لفترة الأعياد، قائلًا: "سنتشدّد ليلة الميلاد، واتُّخذت كل ‏الإجراءات الضروريّة والاستباقيّة". ومن السراي الحكومي طمأن قائد الجيش العماد جوزيف عون "أن الوضع الأمني ممسوك، وليس هناك أي مخاوف من حوادث فردية قد تؤدي الى تفلّت أمني".

وشدّد على "أن الجيش سيكثّف اجراءاته خلال فترة الأعياد ضمن خطة أمنية شاملة".

 

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:46 | 2022-12-15
02:45 | 2022-12-15
02:30 | 2022-12-15
02:21 | 2022-12-15
02:15 | 2022-12-15
02:00 | 2022-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website