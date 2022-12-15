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لبنان

تحركات أمنية في أكثر من منطقة لبنانية... اليكم ما يحصل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-12-2022 | 02:15
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في ظل الأزمة الاقتصادية المتصاعدة والواقع المعيشي الصعب الذي يسيطر على حياة المواطنين من دون استثناء، يرتفع في لبنان معدل الجريمة بشكل ملحوظ جدا.

ويكاد لا يمرّ اي يوم دون تسجيل عشرات حالات النشل والسرقة في مختلف المناطق، كما العشرات من حالات الاعتداء بالضرب تصل في بعض الأحيان الى مرحلة القتل .

أمام هذا الواقع، وامام الامكانيات الضئيلة جدا التي باتت في متناول القوى الامنية، وجد الاهالي أنفسهم في أكثر من منطقة لبنانية امام خيار أكيد متمثل في الدعوة الى "الأمن الذاتي".

وللغاية، تنتشر مجموعة من ابناء البلدات والقرى والمدن في الشوارع خلال ساعات الليل بشكل منتظم سعيا لاحداث حركة دائمة منعا لوقوع اي عملية احتيال من اي نوع كان.

وفي سياق متصل، بدأت بصورة حازمة بعض المناطق في التوجه الى سكانها من غير اللبنانيين والطلب منهم مغادرة المحلة في غضون فترة زمنية معينة، كما تلجأ مناطق أخرى الى تحديد الساعات التي يمكن لغير اللبنانيّ ان يتجوّل فيها.

وفي هذا الاطار، يبدو ان البلديات وعلى الرغم من امكاناتها الضعيفة تلعب دورا محوريا واساسيا، منعا لاي تفلت او اي محاولة لاستخدام مفهوم الأمن الذاتي بطريقة خاطئة وغير سليمة.

 

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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