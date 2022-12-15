ادراج 4 مواقع زحلية على لائحة السياحة المحلية والعالمية

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كلام الوزير نصار جاء خلال زيارته الى مطرنية سيدة النجاة في زحلة، ضمن جولة له على مدينة زحلة، يرافقه المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود.





وفي مكتبة سيدة النجاة، عقد لقاء استهله رئيس اكليركية القديسة حنة في رياق الأب الياس ابراهيم بكلمة ترحيب بالحضور. وشدد في كلمته "على أهمية السياحة الدينية كونها من اقدم انواع السياحة التي عرفها العالم"، مؤكدا ان "لبنان موقع سياحي ديني وعالمي من رأسه إلى أخمص قدميه". أعلن وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار من مطرانية سيدة النجاة، ادراج اربعة مواقع زحلية على لائحة السياحة المحلية والعالمية هي: منزل المكرّم الأب بشارة ابو مراد، المتحف البيزنطي في مطرانية سيدة النجاة، مكتبة البلدية وحديقة الشعراء ( الممشية).كلام الوزير نصار جاء خلال زيارته الى مطرنية سيدة النجاة في زحلة، ضمن جولة له على مدينة زحلة، يرافقه المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود.وفي مكتبة سيدة النجاة، عقد لقاء استهله رئيس اكليركية القديسة حنة في رياق الأب الياس ابراهيم بكلمة ترحيب بالحضور. وشدد في كلمته "على أهمية السياحة الدينية كونها من اقدم انواع السياحة التي عرفها العالم"، مؤكدا ان "لبنان موقع سياحي ديني وعالمي من رأسه إلى أخمص قدميه".







من جهته، شكر الوزير نصار للمطران ابراهيم والحضور حسن الاستقبال وقال: "زيارتي لزحلة اليوم لن ادرجها في اطار الزيارات المنظمة، هذه زيارة عفوية بمبادرة وتنسيق من صديقي المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود. في الفترة الأخيرة نشطت في لبنان وبشكل خاص في فترة الكورونا، كل انواع السياحة الداخلية ولمسنا ان كل منطقة في لبنان لها ميزاتها الخاصة من مقومات سياحية وغيرها. في هذه الزيارة القصيرة لزحلة ادرجنا اربعة مواقع على الخارطة السياحية العالمية وهذه المواقع هي : بيت المكرم الأب بشارة ابو مراد، المتحف البيزنطي في مطرانية سيدة النجاة، مكتبة البلدية وحديقة الشعراء (الممشية)، واعطينا اهتماماً خاصاً بموضوع الأدلاء السياحيين وضرورة منحهم شهادات اعتماد من وزارة السياحة لإستقبال السياح، والدروب السياحية التي نظمتها احدى الجمعيات سندرجها ضمن طريق الجبل اللبناني من اجل تنشيط السياحة الزحلية. كما انموضوع بيوت الضيافة مهم جداً ". واشار الى أن مطرانية سيدة النجاة، بوابة زحلة اصبحت اليوم تضم متحفا بيزنطياً فريداً من نوعه في الشرق، ومكتبة الكترونية تحتوي على أكثر من 50 ألف كتاب وهي ما تزال في طور الإنشاء، مما يجعل زحلة مركزاً سياحياً دينياً وثقافياً في وقت واحد.من جهته، شكر الوزير نصار للمطران ابراهيم والحضور حسن الاستقبال وقال: "زيارتي لزحلة اليوم لن ادرجها في اطار الزيارات المنظمة، هذه زيارة عفوية بمبادرة وتنسيق من صديقي المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود. في الفترة الأخيرة نشطت في لبنان وبشكل خاص في فترة الكورونا، كل انواع السياحة الداخلية ولمسنا ان كل منطقة في لبنان لها ميزاتها الخاصة من مقومات سياحية وغيرها. في هذه الزيارة القصيرة لزحلة ادرجنا اربعة مواقع على الخارطة السياحية العالمية وهذه المواقع هي : بيت المكرم الأب بشارة ابو مراد، المتحف البيزنطي في مطرانية سيدة النجاة، مكتبة البلدية وحديقة الشعراء (الممشية)، واعطينا اهتماماً خاصاً بموضوع الأدلاء السياحيين وضرورة منحهم شهادات اعتماد من وزارة السياحة لإستقبال السياح، والدروب السياحية التي نظمتها احدى الجمعيات سندرجها ضمن طريق الجبل اللبناني من اجل تنشيط السياحة الزحلية. كما انموضوع بيوت الضيافة مهم جداً ".



وتابع: "انشأت نقابة اصبح عدد المنتسبين اليها اكثر من 150 بيت ضيافة في لبنان. وكلكم يعلم ان بيوت الضيافة اليوم لا تحل مكان الفنادق، انما عالمياً اصبحت بيوت الضيافة تستقطب العدد الأكبر من السياح، وهي تخلق فرص عمل في المنطقة المتواجدة فيها مع نشاطات مختلفة من شأنها ان تنمي الإقتصاد المحلي في كل المناطق". وتابع: "انشأت نقابة اصبح عدد المنتسبين اليها اكثر من 150 بيت ضيافة في لبنان. وكلكم يعلم ان بيوت الضيافة اليوم لا تحل مكان الفنادق، انما عالمياً اصبحت بيوت الضيافة تستقطب العدد الأكبر من السياح، وهي تخلق فرص عمل في المنطقة المتواجدة فيها مع نشاطات مختلفة من شأنها ان تنمي الإقتصاد المحلي في كل المناطق".



وأضاف: "في الشق السياسي، ناديت ومازلت باللامركزية الإدارية المالية الموسعة التي هي من ضمن وثيقة الوفاق الوطني في الطائف ومن الضروري جداً تطبيقها. انا ابن الكنيسة وانسان مؤمن وأمارس ديانتي حسب قناعاتي، لكن زحلة لديها طابع نموذجي أحبه جداً. التعدد الطائفي الموجود فيها، الألفة والمحبة بين اهل زحلة، وسعادة المحافظ قال منذ قليل، انه من يكون على رأس ادارة مدينة زحلة تصبح ادارة مناطق اخرى سهلة بالنسبة له، وهذا الأمر ينعكس على النواب، اذا هناك تعاون بين البلدية والنواب واليوم موجود معنا نواب من مختلف الانتماءات السياسية نراهم منفتحين ومعتدلين، تستطيع ان تتحاور معهم ، نتمنى أن يكونوا على قدر تطلعات الشعب ويتضامنوا على التفاهم والحوار".



وقال: "اليوم استكملنا حملة "اهلا بهالطلة" التي اطلقناها في فصل الصيف بحملة "عيدا عالشتوية"، ونأمل حسب دراساتنا ان يصل الى لبنان لغاية اول اسبوع من كانون الثاني اكثر من 600 الف زائر 22 في المئة منهم اجانب وستدخل كتلة نقدية الى لبنان اكثر من مليار دولار نقداً. لبنان بلد غني لديه مقومات، يستقطب جميع المنتشرين الذين لم نكذب يوما عليهم. قلنا لهم ليس لدينا كهرباء ولا انترنت، الطرق تقفل احياناً، ومع ذلك كلهم اتوا، وهذا يعني ان لبنان بلد غني جداً، لبنان بلد منهوب واموال المودعين تبخرت بسبب سوء الإدارة والمسؤولية تتوزع على الجميع بنسب معينة".



وختم:" اتمنى ان تحمل الأعياد المجيدة بارقة امل للبنانيين ويحل السلام والأمان، لأنه بالمحبة والتفاهم تستطيع ان تنشلنا من الوضع الراهن، واعدكم قريباً ضمن سياحة النبيذ التي تحدث عنها سعادة المدير العام سنطلق في اذار المقبل بين زحلة والبقاع العربي اطول طاولة تذوق للنبيذ في العالم، ستمتد على 1200 متر يجمع عليها انتاج 60 منتجا للنبيذ مع كل بلدان البحر المتوسط، حيث سيكون هناك تبادل تجاري وثقافي وخبرات. هذا المشروع ادرجناه ضمن خطة لبنان للعالمية".

وأكد أن لبنان اصبح عضواً في مجلس اوروبا للمسارات الثقافية التي تضم مسار طريق النبيذ الذي يقطع في لبنان وبالتأكيد في زحلة والبقاع الغربي، ومن هنا عندما ندرج موقعاً على خارطة السياحة العالمية، يعني انه سينشر في كل وسائل التواصل الإجتماعي والموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس اوروبا للمسارات الثقافية. وكل شركات السياحة والسفر لمسوا ان هذا الموضوع نشّط السياحة في المناطق، والسائح الأجنبي عندما يأتي الى لبنان يعرف ان هناك اماكن غير الروشة وبعلبك وجبيل".



وكان وزير السياحة قد استهل زيارته الى مدينة زحلة بزيارة السرايا، حيث التقى محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده، يرافقه المهندس لحود وسعادة، وعقد اجتماعا حضره رئيس الدائرة في المحافظة رواد سلوم، قائد منطقه البقاع في قوى الامن الداخلي العقيد ربيع مجاعص، المدير الاقليمي لأمن الدولة في البقاع العقيد نبيل الذوقي، العقيد في مخابرات الجيش عبد الكريم شومان، رئيس فرع معلومات الأمن القومي في الأمن العام الرائد احمد الميس ورئيس فرع مخابرات زحلة النقيب الياس عيد. بعدها اكمل جولته وزار مقام سيدة زحلة والبقاع، وانتقل الى بلدية زحلة حيث عقد لقاء مع رئيس المجلس البلدي أسعد زغيب وأعضاء منه، في حضور لحود وسعادة.



