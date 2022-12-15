أمن الدولة في مدارس الجنوب.. ما القصة؟

تابع جهاز أمن الدولة جولته التوعويّة على المدارس في لبنان، وزار وفد منه مدرسة الرحمة في كفرجوز - النبطيّة، ثم مدرسة Smart college في صور.

وخلال الزيارتين، ألقى مستشار اللواء صليبا الدكتور جورج حرب محاضرة توعويّة تناولت مختلف المواضيع التي تهدّد شابات وشبّان لبنان، وكان بعده حديث لأحد ضباط المجموعة الخاصّة في المديريّة عن مهام أمن الدولة في لبنان.

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ولم يمنع الطقس العاصف القوّة الضاربة في المديريّة من تقديم مناورتها، بعد إصرار طلاب المدرستين على الوقوف تحت المطر للمتابعة بروح وطنية ولبنانية عالية، تركت أثرها على الطلاب وعناصر أمن الدّولة على السواء.