Advertisement

لبنان

توقيف شخص في منطقة التبانة.. وهذا ما ضبط بحوزته

Lebanon 24
15-12-2022 | 02:52
A-
A+
Doc-P-1020187-638066950047825479.jpg
Doc-P-1020187-638066950047825479.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت قيادة الجيش أنه ومتابعةً للإجراءات الأمنية المكثفة في مدينة طرابلس، دهمت دورية من ‏مديرية المخابرات في محلة التبانة محلاً لقطع السيارات عائداً للمواطن (خ.ف.) ‏وأوقفته، كما ضبطت داخل المحل سلاحاً حربياً ورمانات يدوية وكمية من حشيشة ‏الكيف.
Advertisement
كذلك ضبط خلال العملية مسدسات حربية في مناطق مختلفة من المدينة. ‏
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.‏
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2022-12-15
04:00 | 2022-12-15
11:40 | 2022-12-15
11:23 | 2022-12-15
11:19 | 2022-12-15
11:07 | 2022-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website