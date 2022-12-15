توقيف شخص في منطقة التبانة.. وهذا ما ضبط بحوزته

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أعلنت قيادة الجيش أنه ومتابعةً للإجراءات الأمنية المكثفة في مدينة طرابلس، دهمت دورية من ‏مديرية المخابرات في محلة التبانة محلاً لقطع السيارات عائداً للمواطن (خ.ف.) ‏وأوقفته، كما ضبطت داخل المحل سلاحاً حربياً ورمانات يدوية وكمية من حشيشة ‏الكيف.كذلك ضبط خلال العملية مسدسات حربية في مناطق مختلفة من المدينة. ‏سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.‏