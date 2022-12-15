إنتخاب رئيس للجمهورية.. اليكم أبرز مواقف النواب قبل الجلسة العاشرة

للمرة العاشرة على التوالي يلتأم مجلس النواب بدعوة من رئيسه نبيه بري، وذلك عند الساعة 11 من قبل ظهر اليوم الخميس، لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية.

ومن المتوقع ان تلتحق جلسة اليوم بسابقاتها من حيث عدم قدرتها على انتاج رئيس يملأ الشغور الحاصل في بعبدا.

وفي التالي، نستعرض أبرز ما قاله النواب قبل الجلسة:

غياب يزبك

قال النائب غياث يزبك للـ"mtv": نؤيّد إجراء ساعات متواصلة من الحوار في ما بيننا على هامش الدورات الإنتخابية المستمرّة لنصل إلى حلّ مشترك، ولكن لا نقبل أن نلعب لعبة تغطية وضرب الدستور والذهاب إلى مناورة يُريد جرّنا إليها "الثنائي الشيعي".

بدوره، رأى النائب عبد الرحمن البزري في حديث لـ "صوت كل لبنان" ان ما يحصل اليوم هو تنظيم للشغور وللشؤون الامنية خوفا من الانفجار الاجتماعي – المعيشي نتيجة تردي الاوضع الاقتصادية.

بلال عبدالله

وقال النائب بلال عبدالله للـ"mtv": يبدو أنّ البعض يُحبّ الحوار في الخارج وليس في الداخل وموضوع الانسحاب من الجلسات حقّ ديمقراطي وإن كنّا لا نوافق عليه ومصرّون على ميشال معوّض بقدر إصرارنا على الحوار.

وأضاف: "ما زلنا على موقفنا المؤيّد لميشال معوّض لحين طرح اسم آخر".

قاسم هاشم

من جهته، قال النائب قاسم هاشم للـLBCI: هناك اتصالات بين بعض الكتل والقوى السياسية وتركيبة نظامنا تتطلب تواصلا دائماً والمطلوب اليوم نقاش وطني جامع ولم يطرح اسم قائد الجيش ليتم النقاش حوله.

ابراهيم الموسوي

كما قال النائب ابراهيم الموسوي: لا نفرض مرشّحاً على الاخرين، ويجب أن نتّجه نحو الحوار للاتفاق على اسم معيّن.

هادي أبو الحسن

واعتبر النائب هادي أبو الحسن في حديث للـmtv أن "ما يحصل اليوم مضيعة للوقت، ويجب إعطاء فرصة بعد رأس السنة لإعطاء فرصة للحوار الداخلي".

غسان سكاف

وأكد النائب غسان سكاف أن البلد لم يعد يحتمل شغور طويل، والحوار مهم جدًا فهو يضع آلية لوقف عدم التواصل بين الافرقاء.

ميشال ضاهر

وقال النائب ميشال ضاهر للـLBCI: اتمنى أن ننهي هذا الموضوع وننتخب جوزيف عون، واعتذر من الطائفة المارونية لانه ليس لديها زعامات تفرض نفسها لرئاسة الجمهورية.

علي خريس

وفي حديث لـ "الجديد"، قال النائب علي خريس: "من ينتظر تعليمات من الخارج فان هذا الامر لا يوصلنا الى نتيجة ومن يرفض الحوار عليه ان يعطينا الحل ومن يرفض الحوار "ما بدو انتخاب رئيس للجمهورية".

ملحم خلف

واشار النائب ملحم خلف عبر"الجديد" الى أنه اسم قائد الجيش لم يطرح حتى الآن، وهناك عائق دستوري يحول دون هذا الترشيح ولحين اتمام هذا الامر علينا ان نكون اكثر فعالية في تطبيق الدستور، وابقاء الجلسات مفتوحة لنتمكن من انتاج رئيس للجمهورية.

أديب عبد المسيح

بدوره قال النائب اديب عبد المسيح لـ"الجديد": لدينا مرشح سيادي واصلاحي وواضح وثابت ونحن ضد تعطيل الجلسات فيما الطرف الآخر ليس لديه الا الورقة البيضاء والملغاة.

واضاف: "الحوار هو مبادرة قام بها الرئيس بري ونحن تجاوبنا معها على شرط واضح ان يكون فيها بند واحد وهو تفعيل العملية الانتخابية في مجلس النواب بجلسة واحدة ومن ثم الانتقال لانتخاب رئيس".

رازي الحاج

كذلك اعتبر النائب رازي الحاج عبر الـmtv أنه لا يجوز النّظر إلى الدستور كلٌّ من وجهة نظره وكلّ الحوارات السابقة لم تؤدِّ إلى حلّ.

غسان حاصباني

وقال النائب غسان حاصباني: نحن مع النقاش داخل مجلس النواب ضمن جلسات إنتخابيّة مفتوحة ومن يضع ورقة بيضاء يتحمّل مسؤولية مباشرة لعدم انتخاب رئيس.