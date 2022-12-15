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لبنان

مجلس النواب يفشل للمرة العاشرة في انتخاب رئيس.. بري يرفع الجلسة ولا يحدد أخرى

Lebanon 24
15-12-2022 | 04:10
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رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة انتخاب رئيس الجمهورية العاشرة التي انعقدت اليوم من دون تحديد جلسة جديدة.
وقال بري لدى مغادرته الجلسة: "كل عام وانتو بخير وكل عيد ميلاد وانتو بخير".
وكان المجلس النيابي قد فشل في جلسته العاشرة من انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بعد فقدان النصاب في الدورة الثانية.
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وجاءت نتيجة التصويت على الشكل التالي:
- ميشال معوض: 38 صوتاً
- ورقة بيضاء: 37 ورقة
- عصام خليفة: 8 أصوات
- صلاح حنين: صوتان
- ميلاد ابو ملهب: صوت واحد
- زياد بارود: صوتان
- لبنان الجديد: 6 أصوات
- الميثاق: 9 أصوات
- التوافق: صوت واحد
- شفيق مرعي: صوت
رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل قال في خلال الجلسة: "لا يمكن ذل البلد والناس أكثر من ذلك"
وغاب عن الجلسة بعذر كل من ادغار طرابلسي، شوقي دكاش، نجاة صليبا، سجيع عطية، هاغوب قرادونيان، بيار بو عاصي، جبران باسيل، علي عسيران، سيمون ابي رميا، هاغوب بقرادونيان، الياس جرادي، نبيل بدر، وضاح صادق.
 
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