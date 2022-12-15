الأمطار ستنحسر.. ودرجات الحرارة ستعاود الارتفاع في هذا الموعد

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا الجمعة، غائما جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات، يتحول الى قليل الغيوم خلال الفترة المسائية من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر اليوم حيث يستقر تدريجيا .

معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول في بيروت من 13 الى 21 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم الى غائم جزئيا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل بسيط على المرتفعات وفي الداخل، يتكون الضباب على الجبال وتهطل أمطار متفرقة بين الحين والاخر، على ان يتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من الظهر .

الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات، يتحول الى قليل الغيوم خلال الفترة المسائية من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة.

السبت: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة التي تكون ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل مترافقة بانخفاض في نسبة الرطوبة.

الأحد: قليل الغيوم اجمالا مع استقرار في درجات الحرارة.

-الحرارة على الساحل من 16 الى 20 درجة، فوق الجبال من 9 الى 16 درجة، في الداخل من 6 الى 14 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب .

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 90 % .

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 21 درجة.

- الضغط الجوي: 765 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,36

-ساعة غروب الشمس: 16,31