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لبنان

بعد الحادث الأليم الذي تعرضت له الدورية الايرلندية في العاقبية.. هكذا علّق ميقاتي

Lebanon 24
15-12-2022 | 04:23
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أبدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أسفه العميق للحادث الأليم الذي تعرضت له الدورية الايرلندية التابعة لقوات حفظ السلام في منطقة العاقبية جنوب لبنان. وأعرب عن حزنه العميق وعن تعازيه لمقتل أحد افراد الدورية ، متمنيا الشفاء للجرحى منهم.

وفي هذه المناسبة شدد الرئيس ميقاتي على ضرورة إجراء السلطات المعنية التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادث وعلى تحاشي تكراره مستقبلا، مناشدا جميع الاطراف التحلّي بالحكمة وسعة الصدر في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الوطن .

ونّوه بالتضحيات التي تبذلها قوات" اليونيفيل" في سبيل حفظ السلام في الجنوب ، بما ينعكس استقرارا  لأهل المنطقة وللبنان عموما.

وقد أجرى رئيس الحكومة اتصالين بقائد الجيش العماد جوزيف عون والقائد العام لليونيفيل الجنرال آرولدو لازارو واطلع منهما على ملابسات الحادث.

كما ابرق الى رئيس ايرلندا مايكل دانيال هيغينز والأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس معزيا ومعبرا عن تضامنه معهما في هذا الحادث الأليم .

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