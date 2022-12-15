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لبنان

"الخارجية" تدين حادث العاقبية وتشدد على اهمية الحفاظ على امن قوات اليونيفيل

Lebanon 24
15-12-2022 | 04:40
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اعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان انها تدين، "بأشد العبارات الحادث المؤسف الذي تعرضت له قوات اليونيفيل في العاقبية والذي أودى بحياة جندي من الكتيبة الايرلندية، متقدمة بأحر التعازي من ايرلندا حكومة وشعبا.

 

وتتابع الوزارة باهتمام كبير مع السلطات اللبنانية المعنية كافة واليونيفيل التحقيقات التي باشرتها للتمكن من محاسبة المسؤولين عنه.

 

وأكدت الوزارة من جديد احترامها وتقديرها العالي لعمل الكتيبة الايرلندية  ولجميع قوات اليونيفيل في الجنوب، وتشدد على اهمية الحفاظ على امن وسلامة جميع القوات الدولية العاملة في لبنان".

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