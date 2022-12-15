قيادة الجيش معزية بوفاة أحد عناصر الوحدة الإيرلندية: هؤلاء الجنود مثال للإخلاص

قدمت قيادة الجيش تعازيها بوفاة أحد عناصر الوحدة الإيرلندية، متمنية لرفاقه الثلاثة الجرحى الشفاء العاجل.

وأشارت قيادة الجيش في تغريدة عر "تويتر" إلى ان هؤلاء الجنود كما باقي رفاقهم هم مثال للإخلاص في أداء الواجب وان تضحياتهم محل تقدير عميق من المؤسسة العسكرية واللبنانيين جميعا.

قيادة الجيش تعرب عن تعازيها بوفاة أحد عناصر الوحدة الإيرلندية، وتتمنى لرفاقه الثلاثة الجرحى الشفاء العاجل.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy @UNIFILArabic pic.twitter.com/DOCtQV5EaY

— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) December 15, 2022

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وأعلنت قوات الدفاع الإيرلندية، في بيان، مقتل جنديّ إيرلنديّ من بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، بعدما تعرّضت قافلة مكونة من مركبتين مدرّعتين، تقلّ ثمانية جنود وكانت متجهة نحو بيروت، لنيران أسلحة خفيفة.