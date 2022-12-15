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لبنان

"موسم اعياد مزدهر سياحياً"... نصار: عدد الوافدين سيفوق الـ600 الف سائح

Lebanon 24
15-12-2022 | 05:31
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استقبل البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال المهندس وليد نصار الذي اكد بعد اللقاء انه "عرض مع البطريرك اجواء الحركة السياحية في فترة الاعياد وضرورة تفعيل السياحة الدينية".
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وكشف نصار ان "رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي دعا مجلس الوزراء الى لقاء تشاوري عند الرابعة من بعد ظهر غد لفتح صفحة جديدة والاتفاق على آلية بانتظار انتخاب رئيس للجمهورية" .

واكد "الوقوف الى جانب البطريرك في موضوع رئاسة الجمهورية "، ودعا النواب الى "تحمل المسؤولية"، معتبرا ان "على الكتل السياسية الاتفاق على اسم مرشح والانتخاب لأن هناك استحقاقات اخرى مهمة على الصعيد الاجتماعي الاقتصادي ".

واذ كشف عن "موسم اعياد مزدهر سياحيا"، أشار الى ان عدد الوافدين سيفوق الـ600 الف سائح من البلدان كافة لذلك من الضروري الاستقرار السياسي".

ونفى نصار ردا على سؤال انه يلعب "اي دور وساطة بين الرئيس ميقاتي والنائب جبران باسيل"، مبديا استعداده" للقيام بأي دور اذا طلب منه"،  وتمنى ان "يحصل الاستحقاق الرئاسي دون تدخلات خارجية".

وعرض البطريرك الراعي الاوضاع العامة مع السفير المصري في لبنان .
المصدر: الوكالة الوطنية
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