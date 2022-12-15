هاشم: ما تعرضت له قوات اليونيفل مرفوض في المبدأ

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اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم في بيان، ان "ما تعرضت له قوات اليونيفل مرفوض في المبدأ ويسيىء للعلاقات الطيبة التي تربط ابناء الجنوب مع هذه القوات بكل فصائلها، والتي تتطور ايجابيا يوما بعد يوم".وقال: "لذلك علينا ان ننتظر التحقيقات لتوضيح ملابسات ماحصل ليبنى على الشيء مقتضاه، واننا نتقدم من قيادة اليونيفل والكتيبة الايرلندية بالعزاء لمقتل احد جنودها، ونعتبر اننا في الجنوب شركاء في ضرورة التصدي لكل من تسول له نفسه زعزعة العلاقات بين اهالي الجنوب وقوات المنظمة الدولية من اجل الامن المطلوب تكريسه بوضع حد للممارسات الاسرائيلية، وانهاء احتلاله لاجزاء من ارضنا اللبنانية ووضع حد لاطماعه في وطننا وتركيبته".