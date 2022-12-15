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لبنان

حريق داخل مجمع تجاري في ذوق مكايل (صور)

Lebanon 24
15-12-2022 | 05:48
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صدر عن الدفاع المدني البيان التالي:
اخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شبّ في الطبقة الارضية داخل مجمع تجاري في ذوق مكايل - كسروان.
وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.
 
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