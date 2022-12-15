حريق داخل مجمع تجاري في ذوق مكايل (صور)

صدر عن الدفاع المدني البيان التالي:

اخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شبّ في الطبقة الارضية داخل مجمع تجاري في ذوق مكايل - كسروان.

وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.