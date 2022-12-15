Advertisement

لبنان

لدعم قسم العناية الفائقة لحديثي الولادة في هذه المستشفى... هبة من جمهورية التشيك

Lebanon 24
15-12-2022 | 05:54
A-
A+
Doc-P-1020268-638067058967371142.jpg
Doc-P-1020268-638067058967371142.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يتسلم مستشفى رفيق الحريري الجامعي، هبة عينية من جمهورية التشيك،  في حضور السفير التشيكي  جيري دوليزيل، لدعم قسم العناية الفائقة لحديثي الولادة، قسم الجراحة، وقسم التوليد، والمؤلفة من 12 جهاز طبي متطور "لتقديم خدمات متقدمة لجميع المرضى في المنطقة، لخدمة السكان المحرومين من المواطنين اللبنانيين واللاجئين السوريين"، وذلك عند العاشرة من قبل ظهر غد الجمعة في قسم التوليد وقسم العناية الفائقة لحديثي الولادة.
Advertisement

وتبلغ القيمة الإجمالية لتبرع جمهورية التشيك 250.000 دولار أميركي ، وتم تمويلها من برنامج إعادة الإعمار لجمهورية التشيك في منطقة الشرق الأوسط للفترة 2022-2024 الذي وافقت عليه حكومة جمهورية التشيك في تشرين الثاني 2021.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2022-12-15
04:00 | 2022-12-15
11:40 | 2022-12-15
11:23 | 2022-12-15
11:19 | 2022-12-15
11:07 | 2022-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website