لدعم قسم العناية الفائقة لحديثي الولادة في هذه المستشفى... هبة من جمهورية التشيك

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يتسلم مستشفى رفيق الحريري الجامعي، هبة عينية من جمهورية التشيك، في حضور السفير التشيكي جيري دوليزيل، لدعم قسم العناية الفائقة لحديثي الولادة، قسم الجراحة، وقسم التوليد، والمؤلفة من 12 جهاز طبي متطور "لتقديم خدمات متقدمة لجميع المرضى في المنطقة، لخدمة السكان المحرومين من المواطنين اللبنانيين واللاجئين السوريين"، وذلك عند العاشرة من قبل ظهر غد الجمعة في قسم التوليد وقسم العناية الفائقة لحديثي الولادة.وتبلغ القيمة الإجمالية لتبرع جمهورية التشيك 250.000 دولار أميركي ، وتم تمويلها من برنامج إعادة الإعمار لجمهورية التشيك في منطقة الشرق الأوسط للفترة 2022-2024 الذي وافقت عليه حكومة جمهورية التشيك في تشرين الثاني 2021.