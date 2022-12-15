بري اتصل بقائد "اليونيفل" معزياً



أجرى رئيس مجلس النواب نبيه بري إتصالاً هاتفياً بقائد قوات اليونيفل العاملة في جنوب لبنان اللواء أرولدو لاثارو، قدم فيه التعزية لقيادة اليونيفل وللكتيبة الإيرلندية قيادة وضباطاً وأفراداً بوفاة أحد جنود اليونفيل فجر اليوم، متمنياً للجرحى الشفاء العاجل.

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