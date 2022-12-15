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لبنان

ضو: لتحقيق سريع واعتقال مطلق النار على اليونيفيل

Lebanon 24
15-12-2022 | 06:22
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غرد النائب مارك ضو عبر حسابه على "تويتر": عزاؤنا لقوات حفظ السلام "اليونيفيل" بعد مقتل أحد افراد الكتيبة الايرلندية في منطقة العاقبية ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

اضاف:" اعتداء العاقبية خطير ومدان ومستنكر وهو بمثابة توجيه رسائل بالاتجاهات كافة ،والتذكير بأن هناك من يحاول دائما إن يحول الجنوب الى منطقة نفوذ حصري للسلاح الخارج عن الدولة".
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وختم: "يجب تتفيذ القرارات الدولية وضمان سيادة واستقرار لبنان، ونطالب بتحقيق سريع واعتقال مطلق النار".

 
المصدر: الوكالة الوطنية
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