ضو: لتحقيق سريع واعتقال مطلق النار على اليونيفيل

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غرد النائب مارك ضو عبر حسابه على "تويتر": عزاؤنا لقوات حفظ السلام "اليونيفيل" بعد مقتل أحد افراد الكتيبة الايرلندية في منطقة العاقبية ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى".اضاف:" اعتداء العاقبية خطير ومدان ومستنكر وهو بمثابة توجيه رسائل بالاتجاهات كافة ،والتذكير بأن هناك من يحاول دائما إن يحول الجنوب الى منطقة نفوذ حصري للسلاح الخارج عن الدولة".وختم: "يجب تتفيذ القرارات الدولية وضمان سيادة واستقرار لبنان، ونطالب بتحقيق سريع واعتقال مطلق النار".