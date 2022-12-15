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لبنان

قاصر يتعرّض للسرقة قرب مدرسة!

Lebanon 24
15-12-2022 | 06:26
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ أحد الأشخاص سرق هاتف قاصر بالقرب من مدرسة المناهج في زيتون أبي سمراء، وفرّ الى جهة مجهولة.
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سرقة

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