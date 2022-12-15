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لبنان

كيق علّق "التيّار الوطنيّ الحرّ" على حادثة العاقبية؟

Lebanon 24
15-12-2022 | 06:30
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صدر عن اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في التيار الوطني الحر البيان الآتي:
يدين التيار الوطني الحر حادثة التعرّض للكتيبة الإيرلندية العاملة ضمن قوة اليونيفيل، ويؤكد تمسكه بالقرار ١٧٠١ كضامن دولي للاستقرار في الجنوب. ويكرر دعوة جميع الأفرقاء الى الالتزام به، مع التذكير بأن لبنان قد احترم هذا القرار وتقيّد به طوال عهد الرئيس ميشال عون.
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يتقدم التيار بالتعزية من رئيس جمهورية إيرلندا مايكل دانيال هيغينز والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ويتمنى الشفاء العاجل للجرحى.
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