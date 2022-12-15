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لبنان

سرق من مستودع شركة "بكرات نحاسية" وألمنيوم بقيمة 150 ألف دولار

Lebanon 24
15-12-2022 | 06:32
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صـدر عن المـديريّة العـامّة لقـوى الأمـن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّـة البلاغ التّالي:

ورد إلى مفرزة النبطيّة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة شكوى مقدَّمة من وكيل إحدى الشّركات إلى القضاء المختص ضد مجهولٍ بجرمِ سرقة كميات من "بكرات نحاسية" وألمنيوم من مستودع الشّركة الكائن في بلدة دير الزهراني على مراحل عدّة، وقُدِّرَت قيمة المسروقات بـ /150/ ألف دولار أميركي.
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من خلال الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، اشتبهت عناصر المفرزة بكلٍّ من:

ع. و. (مواليد عام 1992، لبناني)، يعمل بصفة أمين مستودع لدى الشّركة
ح. ح. (مواليد عام 1987، لبناني)، يعمل سائق رافعة (ونش) لدى أحد المتعهدين.
بتاريخ 7-12-2022، تم توقيفهما من قبل المفرزة المذكورة.

بالتحقيق معهما، وبعد مواجهتهما بالأدلّة التي تُثبِت تورّطهما، اعترف (ع. و.) بالسّرقة وأفاد أنّ الثّاني كان على علمٍ بأن الأغراض مسروقة، كما اعترف (ح. ح.) بأنَّه كان يشتري المسروقات من الأول.

أودع الوقوفان القضاء المختص بناءً على إشارته.
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