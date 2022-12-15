الجيش: تجهيز قاعة تدريب ومحاضرات لمصلحة مديرية التعاون العسكري- المدني

أعلنت قيادة الجيش في بيان انه "أقيم في مديرية التعاون العسكري- المدني (CIMIC)- الفياضية حفل لمناسبة الانتهاء من أعمال تجهيز قاعة تدريب ومحاضرات، بتمويل من الاتحاد الأوروبي عبر المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD)، وذلك بحضور السيدة Ingenborg Zorn ممثلة الاتحاد الأوروبي إلى جانب عدد من الملحقين العسكريين والضباط والمدعوين".

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