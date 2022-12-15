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لبنان

جمعية "Rebirth Beirut" أضاءت 6 شوارع في الرميل - الجعيتاوي

Lebanon 24
15-12-2022 | 06:40
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أضاءت جمعية Rebirth Beirut، في إطار مبادرتها "ضوي شارعك"، مع شركة "مدكو"، ٦ شوارع أساسية في منطقة الرميل - الجعيتاوي، بالتعاون مع مستشفى القديس جاورجيوس ولجنة تجار الرميل.

حضر هذا الحدث محافظ بيروت القاضي مروان عبود،  مدير مستشفى القديس جاورجيوس الدكتور مروان نجار، رئيس لجنة تجار الرميل إيلي شويتي، وفاعليات اقتصادية واجتماعية وأهالي المنطقة.
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وفي السياق، أشارت الجمعية في بيان، إلى أنها "أضاءت، بالتعاون مع شركة مدكو حتى اليوم 48 شارعا و5 جادات أساسية في بيروت".

وأعلنت أنها "أضاءت ٦ شوارع أساسية في منطقة الرميل - الجعيتاوي"، متمنية أن "تتمكن في عام ٢٠٢٣ من إضاءة ٢٠٠ شارع و١٠ جادات".

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