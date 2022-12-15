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لبنان

تحذير من الامن العام للمواطنين من "التورط والوقوع في شرك أشخاص مخادعين"!

Lebanon 24
15-12-2022 | 06:44
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صدر عن المديرية العامة للأمن العام، بيان حذرت فيه المواطنين الراغبين في الحصول على جواز سفر، من "الوقوع في شرك أشخاص يمارسون نشاطات احتيالية".

وجاء في البيان :"إنفاذا للاجراءات التنظيمية الموضوعة من أجل الحصول على جواز سفر، تقوم المديرية العامة للأمن العام باستقبال جميع الطلبات التي تستوفي الشروط المحددة لذلك.
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بعد التدقيق بالطلبات المقدمة، تبين  للجنة المختصة بتقريب مواعيد الحصول على جوازات سفر، أن البعض يستحصل على عقود عمل وتقارير طبية مزورة عن سابق إدراك ومعرفة أو أنّه يقع ضحية استغلال من بعض الأشخاص المخادعين الذين يقومون بتزويد هؤلاء المواطنين بهذه المستندات المزورة وإيهامهم بصحتها لقاء مبالغ مالية.
 
بناء عليه، تحذر هذه المديرية جميع المواطنين من مغبة الإقدام على مثل هذا الأمر أو الوقوع في شرك بعض الأشخاص الذين يمارسون هذه النشاطات الإحتيالية، منعا لتورطهم بأعمال غير قانونية سيما وإن هذه الأعمال تنطوي على جرائم جزائية تعرض جميع مرتكبيها لإجراءات ادارية وملاحقات قانونية، وتطلب منهم الاتصال فورا من أي هاتف ثابت أو خلوي على الرقم 1717 أو الرقم 130 أو التقدم من أقرب مركز أمن عام، للإبلاغ عن هؤلاء الأشخاص".
المصدر: الوكالة الوطنية
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