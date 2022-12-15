علامة: لكشف ملابسات حادث العاقبية سريعاً

غرد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النائب فادي علامة عبر حسابه على "تويتر" : "تلقينا بكثير من الحزن والأسف خبر الحادث الحاصل في منطقة "العاقبية"، وإننا إذ نتقدم بأحر التعازي من الوحدة الإيرلندية وقيادة القوات الدولية العاملة في لبنان فإننا نقدر جهود القوات الدولية لحفظ السلام في المنطقة والذين تربطهم علاقات من المحبة مع الأهالي ، آملين إستمرار التنسيق بين قيادتهم وقيادة الجيش اللبناني والأجهزة الرسمية والعمل سريعاً لكشف ملابسات الحادث".

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