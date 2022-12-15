بو عاصي: لتحقيق جدي وشفاف في ما تعرضت له دورية اليونيفيل

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غرد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي عبر حسابه على "تويتر" : "أستنكر بشدة ما تعرضت له دورية تابعة للامم المتحدة مما ادى الى مقتل جندي ايرلندي واطالب السلطات اللبنانية المعنية باجراء تحقيق جدي وشفاف في الحادثة وتحديد المسؤوليات.وكنت زرت امس مقر قيادة وحدات حفظ السلام في الناقورة والخط الازرق ومقر قيادة قطاع جنوب الليطاني في الجيش اللبناني.