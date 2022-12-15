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لبنان

بو عاصي: لتحقيق جدي وشفاف في ما تعرضت له دورية اليونيفيل

Lebanon 24
15-12-2022 | 07:12
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غرد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي عبر حسابه على "تويتر" : "أستنكر بشدة ما تعرضت له دورية تابعة للامم المتحدة مما ادى الى مقتل جندي ايرلندي واطالب السلطات اللبنانية المعنية باجراء تحقيق جدي وشفاف في الحادثة وتحديد المسؤوليات.
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وكنت زرت امس مقر قيادة وحدات حفظ السلام في الناقورة والخط الازرق ومقر قيادة قطاع جنوب الليطاني في الجيش اللبناني.
المصدر: الوكالة الوطنية
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