سرقوا محلاً لبيع الهواتف الخليوية فجر اليوم

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين سرقوا فجر اليوم، محل "zero 3" لبيع الهواتف الخليوية في مدينة الميناء - شارع بور سعيد، وفرّوا الى جهة مجهولة.



وعلى الفور فتحت القوى الامنية تحقيقاً بالحادثة.