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لبنان

الاسمر شجب الاعتداء على اليونيفيل: للاسراع في كشف الملابسات

Lebanon 24
15-12-2022 | 07:18
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غرد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب سعيد الاسمر عبر حسابه على "تويتر": "حادثة خطيرة في توقيتها ومدلولاتها وتستهدف القرارات الدولية والاستقرار الأمني في الجنوب، نشجب التعرض لقوات ‫اليونيفيل وندعو النيابة العامة العسكرية الى الاسراع في التحقيقات لكشف ملابسات هذا الاعتداء غير البريء".
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‏وأضاف: "تعازينا لأهالي الضحايا ولقوات اليونيفيل والشفاء للجرحى".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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