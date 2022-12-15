الاسمر شجب الاعتداء على اليونيفيل: للاسراع في كشف الملابسات

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غرد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب سعيد الاسمر عبر حسابه على "تويتر": "حادثة خطيرة في توقيتها ومدلولاتها وتستهدف القرارات الدولية والاستقرار الأمني في الجنوب، نشجب التعرض لقوات ‫اليونيفيل وندعو النيابة العامة العسكرية الى الاسراع في التحقيقات لكشف ملابسات هذا الاعتداء غير البريء".‏وأضاف: "تعازينا لأهالي الضحايا ولقوات اليونيفيل والشفاء للجرحى".