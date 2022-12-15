مستشفى يُغلق قسم الطوارىء أمام المرضى... ما القصة؟ (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ أحد الأشخاص قام بالإعتداء على طبيب داخل طوارئ مستشفى الاسلامي الخاص، مما دفع إدارة المستشفى الى إغلاق قسم الطوارئ والإعتذار عن استقبال مرضى الحالات الطارئة حتى إشعار آخر.

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