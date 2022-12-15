القاصر فرح غادرت مركز إحدى الجمعيّات ولم تعُد... هل من يعرف عنها شيئًا؟

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صــدر عــــن المديريـّة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة القاصر المفقودة:فرح يوسف يحي (مواليد عام 2008، لبنانية)التي غادرت بتاريخ 28-11-2022 مركز إحدى الجمعيات في المنصورية، حيث كانت تتلقّى الرعاية، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشّرطة القضائية على أحد الرّقمَين 897109 -01 أو 901203 -01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.