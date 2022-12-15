مولوي: التعدي على عناصر قوات حفظ السلام لن يمر دون محاسبة

غرد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي عبر حسابه على "تويتر": " التعدي على عناصر قوات حفظ السلام لن يمر دون محاسبة، فالحفاظ على سلامتهم واجب انطلاقاً من ايماننا المطلق بأهمية تطبيق القرارات الدولية . إن الحفاظ على الشرعية مسؤولية وطنية، والسلاح المتفلت هو تعد على الشرعيتين الوطنية والدولية ".

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