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لبنان
مولوي: التعدي على عناصر قوات حفظ السلام لن يمر دون محاسبة
Lebanon 24
15-12-2022
|
07:50
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غرد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي عبر حسابه على "تويتر": " التعدي على عناصر قوات حفظ السلام لن يمر دون محاسبة، فالحفاظ على سلامتهم واجب انطلاقاً من ايماننا المطلق بأهمية تطبيق القرارات الدولية . إن الحفاظ على الشرعية مسؤولية وطنية، والسلاح المتفلت هو تعد على الشرعيتين الوطنية والدولية ".
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المصدر:
الوكالة الوطنية
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