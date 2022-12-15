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لبنان

عنصر في "اليونيفيل" يُفارق الحياة... ما سبب الوفاة؟

Lebanon 24
15-12-2022 | 07:51
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ أحد عناصر "اليونيفيل" من الكتيبة الغينية في القوزح الجنوبية، تُوفي بسبب عارض صحي.
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