ملتقى التأثير المدني يعزّي فرونتيسكا: نُدين الجريمة بحقّ "اليونيفيل"

أدان ملتقى التأثير المدني في رسالة تعزية وجّهها إلى المنّسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتيسكا جريمة الإعتداء على "اليونيفيل" في بلدة العاقبية صباح اليوم، ودعا إلى معاقبة المرتكبين وتحقيق العدالة.

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وغرّد الملتقى عبر حسابه الخاصُ على "تويتر" فكتب: "من أجل حفظ السَّلام "اليونيفيل" في لبنان، منَّا كُلّ التَّعازي الحارّة والاستنكار ولمعاقبَة المرتكبين ولتحقيق العدالة".

وأرفق الملتقى تغريدته بهاشتاغ #القضيّة_اللّبنانيّة و #القرار1701، ونشر إلى جانبها صورة لقوّة مشتركة من "اليونيفيل" والجيش اللبناني في مهمة من اجل حفظ السلام في جنوب لبنان.