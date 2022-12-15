Advertisement

لبنان

للعسكريين والعاملين في القطاع العام... هذا ما أعلنته وزارة الماليّة عن الرواتب

Lebanon 24
15-12-2022 | 08:12
A-
A+
Doc-P-1020314-638067141734749804.jpg
Doc-P-1020314-638067141734749804.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة المالية البيان التالي:
 
تُعلن وزارة المالية أنها حوّلت إلى مصرف لبنان جميع المبالغ المخصصة كراتبين عن شهر تشرين الأول الماضي، للعسكريين وللعاملين في القطاع العام باستثناء اولئك الذين لم تحوّل إداراتهم الجداول الخاصة بهم لغاية تاريخه، كما حولت المبالغ المخصصة كمعاشات للمتقاعدين من عسكريين ومدنيين.
Advertisement
ويفترض بالمستفيدين الحصول على تلك الرواتب والمعاشات الخاصة بهم اعتباراً من يوم غد الجمعة 16 كانون الاول 2022.
تجدر الاشارة الى ان ما سيحصل عليه المتقاعدون راتب واحد من الراتبين بعدما كان سبق ان تقاضوا الراتب الاول بعدما تم تقديم موعده بسبب التأخير الذي ادى الى صرف الراتب الاساسي في موعده وهذا ما تم لاحقاً.
 

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2022-12-15
04:00 | 2022-12-15
11:40 | 2022-12-15
11:23 | 2022-12-15
11:19 | 2022-12-15
11:07 | 2022-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website