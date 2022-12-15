للعسكريين والعاملين في القطاع العام... هذا ما أعلنته وزارة الماليّة عن الرواتب

صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة المالية البيان التالي:

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تُعلن وزارة المالية أنها حوّلت إلى مصرف لبنان جميع المبالغ المخصصة كراتبين عن شهر تشرين الأول الماضي، للعسكريين وللعاملين في القطاع العام باستثناء اولئك الذين لم تحوّل إداراتهم الجداول الخاصة بهم لغاية تاريخه، كما حولت المبالغ المخصصة كمعاشات للمتقاعدين من عسكريين ومدنيين.ويفترض بالمستفيدين الحصول على تلك الرواتب والمعاشات الخاصة بهم اعتباراً من يوم غد الجمعة 16 كانون الاول 2022.تجدر الاشارة الى ان ما سيحصل عليه المتقاعدون راتب واحد من الراتبين بعدما كان سبق ان تقاضوا الراتب الاول بعدما تم تقديم موعده بسبب التأخير الذي ادى الى صرف الراتب الاساسي في موعده وهذا ما تم لاحقاً.