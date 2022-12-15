افرام معزّياً اليونيفيل: حادث أليم ننتظر جلاء ملابساته

غرّد رئيس المجلس التنفيذي لـ" مشروع وطن الانسان" النائب نعمة افرام كاتباً: "خسارة أليمة بمقتل جنديّ وسقوط جرحى من قوّات اليونيفيل في الجنوب، في حادث نأسف جداً لوقوعه وننتظر جلاء ملابساته".



وأضاف: "تعازيّ الحارة أوجّهها إلى قائد اليونيفيل اللواء أرولدو لازارو ساينز والكتيبة الايرلندية والأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، مع التمنّيات بالشفاء العاجل للجرحى".

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