Advertisement

لبنان

افرام معزّياً اليونيفيل: حادث أليم ننتظر جلاء ملابساته

Lebanon 24
15-12-2022 | 08:30
A-
A+
Doc-P-1020319-638067153127975596.jpg
Doc-P-1020319-638067153127975596.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرّد رئيس المجلس التنفيذي لـ" مشروع وطن الانسان" النائب نعمة افرام كاتباً: "خسارة أليمة بمقتل جنديّ وسقوط جرحى من قوّات اليونيفيل في الجنوب، في حادث نأسف جداً لوقوعه وننتظر جلاء ملابساته".

وأضاف: "تعازيّ الحارة أوجّهها إلى قائد اليونيفيل اللواء أرولدو لازارو ساينز والكتيبة الايرلندية والأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، مع التمنّيات بالشفاء العاجل للجرحى".
Advertisement
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2022-12-15
04:00 | 2022-12-15
11:40 | 2022-12-15
11:23 | 2022-12-15
11:19 | 2022-12-15
11:07 | 2022-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website