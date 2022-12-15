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لبنان

بو حبيب التقى سفير هنغاريا وممثل صندوق النقد الدولي ومفوض شؤون اللاجئين

Lebanon 24
15-12-2022 | 08:39
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بحث وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بو حبيب مع سفير هنغاريا  فيرنز تشيلاغ ، العلاقات الثنائية والدور الهنغاري الداعم للبنان خصوصا داخل الاتحاد الاوروبي. كما تم البحث في الزيارات  الرسمية الثنائية الى البلدين والتي من الممكن ان تحصل مطلع العام المقبل.
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واستقبل الوزير بو حبيب الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي فريديريكو ليما الذي عرض  للنشاطات التي يقوم بها الصندوق حاليا في لبنان .

كما تم البحث في التحضيرات الجارية  بين الطرفين لتوقيع اتفاقية المقر الجديد لصندوق النقد الدولي في بيروت. 

ومن زوار وزير الخارجية،  ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان إياكي إيتو في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه .
المصدر: الوكالة الوطنية
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