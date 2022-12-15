Advertisement

لبنان

قائد الجيش استقبل الملحق العسكري الهندي في زيارة تعارف

Lebanon 24
15-12-2022 | 08:49
A-
A+
Doc-P-1020325-638067163787721359.png
Doc-P-1020325-638067163787721359.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، الملحق العسكري الهندي العقيد Manuj Kumar GARG ، في زيارة تعارف لمناسبة توليه مهامه في لبنان.
Advertisement
المصدر: الوكالة الوطنية
مواضيع ذات صلة
"فيتوات" باسيل تشمل قائد الجيش.. هل ضرب "التسوية" في مهدها؟!
lebanon 24
15/12/2022 18:50:36 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب ملحم خلف لـ"الجديد": لم يطرح اسم قائد الجيش حتى الآن وهناك عائق دستوري يحول دون هذا الترشيح ولحين اتمام هذا الامر علينا ان نكون اكثر فعالية في تطبيق الدستور وابقاء الجلسات مفتوحة لنتمكن من انتاج رئيس للجمهورية
lebanon 24
15/12/2022 18:50:36 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم هاشم للـLBCI: هناك اتصالات بين بعض الكتل والقوى السياسية وتركيبة نظامنا تتطلب تواصلا دائماً والمطلوب اليوم نقاش وطني جامع ولم يطرح اسم قائد الجيش ليتم النقاش حوله
lebanon 24
15/12/2022 18:50:36 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش في قطر ثانيةً فاستنفر "الزائرون الجُدد"
lebanon 24
15/12/2022 18:50:36 Lebanon 24 Lebanon 24

قائد

الجيش

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2022-12-15
04:00 | 2022-12-15
11:40 | 2022-12-15
11:23 | 2022-12-15
11:19 | 2022-12-15
11:07 | 2022-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website