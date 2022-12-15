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لبنان

"الصحة" تخرج عن صمتها: أمر مرفوض بشكل قاطع

Lebanon 24
15-12-2022 | 09:02
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صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة الصحة البيان التالي: " إن وزارة الصحة العامة تستنكر وبشدّة الاعتداءات المتكررة غير المبررة التي تتعرض لها الطواقم الطبية والتمريضية في لبنان واخرها الاعتداء الذي حصل اليوم (15 كانون الاول 2022) في المستشفى الاسلامي الخيري في طرابلس حيث تعرض طبيب ومساعدوه للاعتداء بالضرب من قِبَل أهل طفل في قسم الطوارىء، الامر الذي ترفضه وزارة الصحة رفضاً قاطعاً".
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وأضاف البيان: "تهيب الوزارة بالقوى الامنية التحرك سريعاً واعتقال المعتدين واتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة بحقهم، منعاً لتكرار حوادث مماثلة في المستقبل".

وتابع: "إن تكرار مثل هذه الاعتداءات من شأنه أن يزيد من وطأة الازمات التي يعاني منها القطاع الصحي في لبنان، إذ إن إهانة العاملين في القطاع الصحي والاعتداء عليهم سيزيد من هجرة الاطباء والممرضين والممرضات الذين يخسرهم لبنان يوماً بعد يوم، ومما لا شك فيه ان المريض هو الاكثر تضرراً في هذه الحالة نتيجة تراجع نوعية الخدمات الصحية المقدمة له". 

وختم البيان: "لذا تؤكد وزارة الصحة انه على الجميع تَفهُم الظروف الصعبة التي تعمل بها الطواقم الطبية والتمريضية والتحديات اليومية التي تواجهها، وتكرر الدعوة الى القوى الامنية للقيام بواجباتها تجاه المؤسسات الصحية، كما تدعو المواطنين الى التصرف مع العاملين في هذه المؤسسات بالطريقة اللائقة التي يستحقونها، وبخاصة بعد كل ما قدموه خلال الجائحة، وما زالوا يقدمونه في الازمات الصحية التي نمر بها".
المصدر: الوكالة الوطنية
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