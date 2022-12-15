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لبنان

"نواب الأرمن": لا يجوز وتحت أي مسمى التعرض لقوات حفظ السلام

Lebanon 24
15-12-2022 | 09:06
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صدر عن كتلة "نواب الأرمن"، بيان، رأت فيه ان "ما حصل مع القوة الإيرلندية العاملة في نطاق قوات حفظ السلام في الجنوب، يدمي القلوب"، لافتة الى انه "ومن دون الدخول في حيثيات الحادثة، القوات موجودة في لبنان من أجل بسط السلام في جنوبنا المعرض دائما لاعتداءات العدو الاسرائيلية. علينا جميعا كلبنانيين العمل لنكون سندا لهذه القوات وليس مصدر قلق وخطر لها". 
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واذ استنكرت "الكتلة" "وبشدة ما حدث مع القوة الإيرلندية"، قدمت "تعازيها الحارة لأهل كل شهيد سلام ونعتبره شهيدا لنا ولأجل لبنان"، مشددة على أنه "لا يجوز وتحت أي مسمى التعرض لقوات حفظ السلام. وعلى الجهات المختصة إتخاذ جميع الإجراءات  القانونية لعدم تكرار أي إعتداء لأي سبب كان على قوة حفظ السلام في الجنوب".
المصدر: الوكالة الوطنية
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