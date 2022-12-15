عن حادثة العاقبية... ماذا كشف مصدر قضائيّ؟

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كشف مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس"، أنّ "سبع طلقات من رشّاش حربي، اخترقت آليّة تابعة للكتيبة الإيرلنديّة العاملة في قوّة الأمم المتحدة الموقّتة في جنوب لبنان، وأصابت إحداها السّائق في رأسه من الخلف".وقال المصدر إنّ "السّائق توفّي على الفور، فيما ارتطمت العربة بعمود حديدي وانقلبت، ما أدّى إلى إصابة العناصر الثّلاثة الآخرين"، وأضاف أنّ "القضاء العسكري وضع يده على التّحقيق".