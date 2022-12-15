Advertisement

لبنان

طالوزيان: لإعتبار كل من يتخلف عن تأدية هذا الواجب مستقيلاً وطنياً

Lebanon 24
15-12-2022 | 09:24
A-
A+
Doc-P-1020336-638067182876190041.PNG
Doc-P-1020336-638067182876190041.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لفت النائب العميد جان طالوزيان لدى مغادرته ساحة النجمة أن "الحوار بديهي في الحياة السياسية وأن التواصل بين الكتل والأحزاب السياسية يجب أن يكون متواصلاً ومستمراً لا أن يكون موسمياً أو غب الطلب، وأن يستبق الأزمات لا أن يكون نتيجة لها، وأن أفضل مكان للقيام به هو داخل المؤسسات الدستورية المستمدة شرعيتها من الشعب اللبناني".
Advertisement
 
أما في ما خص النصاب المطلوب توافره لإنتخاب الرئيس، أكد طالوزيان "أن الدستور لم يأتِ على ذكره كون الإنتخاب هو واجب وطني تعاقب الديموقراطيات العريقة والدول بفرض غرامة على المتخلفين عن تأديته، فكم بالحري إذا كان هذا الإستحقاق رئاسياً وخاصةً في ظل الإنهيار الحاصل. أفلا يستحق هذا الحدث الإنتخابي الوطني حضور كافة ممثلي الشعب ليكون النصاب ١٢٨ نائباً وإعتبار كل من يتخلف عن تأدية هذا الواجب مستقيلاً وطنياً!!!".
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2022-12-15
04:00 | 2022-12-15
11:40 | 2022-12-15
11:23 | 2022-12-15
11:19 | 2022-12-15
11:07 | 2022-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website