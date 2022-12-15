طالوزيان: لإعتبار كل من يتخلف عن تأدية هذا الواجب مستقيلاً وطنياً

لفت النائب العميد جان طالوزيان لدى مغادرته ساحة النجمة أن "الحوار بديهي في الحياة السياسية وأن التواصل بين الكتل والأحزاب السياسية يجب أن يكون متواصلاً ومستمراً لا أن يكون موسمياً أو غب الطلب، وأن يستبق الأزمات لا أن يكون نتيجة لها، وأن أفضل مكان للقيام به هو داخل المؤسسات الدستورية المستمدة شرعيتها من الشعب اللبناني".

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أما في ما خص النصاب المطلوب توافره لإنتخاب الرئيس، أكد طالوزيان "أن الدستور لم يأتِ على ذكره كون الإنتخاب هو واجب وطني تعاقب الديموقراطيات العريقة والدول بفرض غرامة على المتخلفين عن تأديته، فكم بالحري إذا كان هذا الإستحقاق رئاسياً وخاصةً في ظل الإنهيار الحاصل. أفلا يستحق هذا الحدث الإنتخابي الوطني حضور كافة ممثلي الشعب ليكون النصاب ١٢٨ نائباً وإعتبار كل من يتخلف عن تأدية هذا الواجب مستقيلاً وطنياً!!!".