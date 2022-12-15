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لبنان

رمى قنبلة على قهوة في عكّار وأطلق النار

Lebanon 24
15-12-2022 | 09:23
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ المدعو "ب.ح" ألقى قُنبلة على قهوة في منطقة البحصة في عكّار، كما أطلق النار في الهواء، وفرّ إلى جهة مجهولة. وقد إقتصرت الأضرار على الماديات.
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