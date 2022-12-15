رمى قنبلة على قهوة في عكّار وأطلق النار

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ المدعو "ب.ح" ألقى قُنبلة على قهوة في منطقة البحصة في عكّار، كما أطلق النار في الهواء، وفرّ إلى جهة مجهولة. وقد إقتصرت الأضرار على الماديات.

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