شيخ العقل استقبل وفودا وشخصيات.. هذا ما جرى بحثه

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استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دار الطائفة - بيروت القنصل في وزارة الخارجية كمال ابو مرشد.كما استقبل وفدا من الهيئة الادارية لجمعية "بيادر للعمل الخيري" برئاسة المربية عفت ابو حمدان البعيني، وضم السيدات: اكرام الاشقر، سحر حمادة وهتاف بو رسلان، وقدّم الوفد الى ابي المنى درعا تقديرية وكتاب شكر "لوقوفه الدائم الى جانبهم، والحاضر في كل حقل من حقول المعرفة الايمانية والثقافية، والبيدر الزاخر بالعطاء الفكري والديني".وكان شيخ العقل استقبل سابقا عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ فايز سيف، بحضور القاضي الشيخ غاندي مكارم، وتناول البحث قضايا اسلامية وروحية عامة.والتقى ايضا، رجل الاعمال فايز مكارم، ثم الطالب المتفوق بالمرتبة الاولى في مسابقة IQ العالمية كريم احمد الحلبي.واستقبل ابي المنى في دارته في شانيه امس، النائب الدكتور سامر التوم، بحضور رئيس مؤسسة "العرفان" التوحيدية الشيخ نزيه رافع وعضو المجلس المذهبي الدكتور رامي عز الدين والسيد فايز محمود.كذلك استقبل وفدا من نادي "الشرق لحوار الحضارات" ضم: الرئيس الفخري المطران عصام يوحنا درويش، رئيس النادي ايلي سرغاني، نائب الرئيس المحامي عبد اللطيف سنو، عضو مجلس الامناء المحامي بطرس سكر، امين الصندوق فوزي البيطار وعضو الهيئة الادارية الدكتور نبهان ابو علي، وعرض الوفد مع شيخ العقل عددا من المواضيع العامة والانشطة التي يقوم بها النادي.كما شارك ابي المنى عبر ممثلين له، في مناسبات مختلفة، بينها توقيع كتب في معرض الكتاب الدولي في بيروت: الشيخ سهيل ابو غنام توقيع كتب الشاعر عصمت حسان، الشيخ دانيال سعيد توقيع كتاب الدكتور هشام الأعور، الشيخ وسام سليقة توقيع كتب الدكتور حاتم علامة وكتاب الاعلامي سامي كليب.كذلك مثل عضو مجلس الادارة للمجلس المذهبي الاستاذ ناجي صعب المجلس في المؤتمر الاقتصادي في بيروت، وعضو المجلس الاستاذ عامر صياغة في حفل الاستقبال في عيدي سلطنة عمان والجزائر.