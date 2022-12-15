بعد العطل... هذا ما أكّده مدير عام مرفأ بيروت

اكد مدير عام ورئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت عمر عيتاني انه بعد توقف العمل في المرفأ والذي دام عدة أيام على خلفية العطل الذي طرأ على نظام نجم لدى الجمارك، عودة الامور الى طبيعتها، وأنّ إدارة المرفأ ستكون بجهوزية تامة لتوفير كل التسهيلات المطلوبة، ودعا للتعاون مع كافة الجهات المعنية ضمن الاطر الممكنة، حتى لو تطلب ذلك العمل المتواصل على مدى 24 ساعة.

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