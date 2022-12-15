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لبنان

جعجع: هل هذا جزاء دول أرسلت أبناءها للمساعدة على ارساء الاستقرار في بلادنا؟

Lebanon 24
15-12-2022 | 09:36
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 صدر عن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع البيان الآتي: "أتقدم بالتعازي من عائلة الجندي الإيرلندي الشهيد ، ومن الدولة الإيرلندية ، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين".
 
وأضاف: "وإنني إذ أستنكر الاعتداء السافر على جنود الكتيبة الإيرلندية، أتساءل هل هذا جزاء الدول التي ارسلت أبناءها للمساعدة على ارساء الاستقرار في بلادنا؟".
 
وختم: "على الحكومة اللبنانية ان تواكب لحظة بلحظة الأجهزة الأمنية والقضائية المعنية، لتحقيق كامل وشفاف ودقيق بالحادثة، والخروج في أسرع وقت ممكن بنتائج واضحة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان عدم وقوع حوادث مماثلة في المستقبل".
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المصدر: الوكالة الوطنية
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