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لبنان

البعريني: لتحقيق في حادثة الكتيبة الايرلندية يردع المعتدين

Lebanon 24
15-12-2022 | 10:28
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دان عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب وليد البعريني "الحادث الأمني المسلح الذي تعرض له جنود الكتيبة الإيرلندية في الجنوب"، مؤكدا "خطورة هذا الحادث الأمني من حيث التوقيت والمكان، فضلا عن الانعكاسات السلبية على الصعيدين الداخلي والدولي".
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وطالب بـ"تحقيق عاجل يوصل الفاعلين والمتورطين الى القضاء، ولعل ذلك يكون رادعا لمن تسول له نفسه بأن يعتدي على قوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان عند كل مفصل، تحت عناوين وتجمعات أهلية من أجل إرسال رسائل محلية وإقليمية ودولية".

كما طالب "حكومة تصريف الأعمال بتحمل مسؤوليتها تجاه هذه الحادثة و في أسرع وقت ممكن".
المصدر: الوكالة الوطنية
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