سليم لنظيره الإيرلندي: التحقيق جارٍ لكشف ملابسات الحادثة

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تلقى وزير الدفاع الوطني موريس سليم إتصالا هاتفيا من وزير الدفاع الإيرلندي سيمون كوفني عبّر فيه عن قلقه من الحادثة التي أودت بحياة أحد جنود الوحدة الإيرلندية العاملة في إطار قوات اليونيفيل وإصابة ثلاثة آخرين حالة أحدهم حرجة.وقال كوفني إنه على مدى عقدين من الزمن لم تتعرض الوحدة الإيرلندية لأي إعتداء. وهي تقوم بواجبها لحفظ السلام في المنطقة بكل اندفاع وإخلاص.وأكد الوزير الإيرلندي على اهمية توصل التحقيق الى معرفة حقيقة وتفاصيل الحادثة المؤلمة نظرا لانعكاسها على الدور الذي تقوم به الوحدة الإيرلندية في اطار قوات اليونيفيل منذ عقود.بدوره قدّم سليم التعازي بوفاة الجندي الإيرلندي الى وزير الدفاع والدولة والشعب الإيرلندي وخصوصا الى عائلة الجندي، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.وأكد لكوفني أن تحقيقا دقيقا جارٍ في الحادثة لكشف كل ملابساتها.