في الميناء سرقة وطعن بالسكين... اليكم التفاصيل

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض احد المواطنين في مدينة الميناء للسرقة والطعن بالسكين من قبل مجموعة من المجهولين.

ويعد الحادثة، تم نقل المواطن الى أحد مستشفيات المنطقة.