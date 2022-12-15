إعتداء يطال طبيباً في الطوارئ... وهذا ما كشفته نقابة أصحاب المستشفيات

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أشارت نقابة اصحاب المستشفيات في لبنان في بيان، انها "تبلغت دخول الطفل ع. ح.ص قسم الطوارئ في مستشفى الإسلامي الخيري طرابلس، بتاريخ 15 كانون الاول الجاري، الساعة الواحدة ظهراً، مصاباً بجرح سطحي (1.5 سنتم في الجبين)، يرافقه المدعو ع.ص و 4اشخاص".وتابع البيان: "بعد تشخيص وضعه وتعقيم الجرح وتضميده، طُلب منهم الانتظار ريثما يشغر سرير للقيام بتقطيب الجرح، نظراً لوجود حالتين طارئتبن بحالة حرجة، الى جانب تسمّم طفل وقصور تنفّسي لطفل آخر. وبعد وقت لا يتعدى الـ10 دقائق، وشغور سرير فحص، تم استدعاءهم لإجراء التقطيب، الا انه بدأ المدعو "ع. ص" بتوجيه الملامة والإنتقاد مع الإساءة الى المستشفى متلاسناً مع مديرة التمريض المتواجدة في القسم، فتدّخل الطبيب المقيم طالبا منه الهدوء سيما وانه بادر الى تحضير المريض، فقام مرافقو المريض بضرب الطبيب على ساقه. عندها وتحت تأثير الخوف، بادر الطبيب الى تقطيب الجرح وتضميده، فيما توّجه اليه المدعو "ع. ص" طالباً منه الخروج للتحدث معه، الا ان توّجه إليه بالضرب والشتم والتهديد له وللمستشفى معاً".واستنكرت بشدّة "هذا الإعتداء وغيره من الحوادث والاعمال البربرية التي تطال الصروح الاستشفائية ملحقة الضرر بالطواقم الطبية والتمريضية والادارية فيها"، وطالبت بـ"إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة الفورية لوضع حد لها وضمان عدم تكرارها".